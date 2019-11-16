Форвард сборной Швеции подвергся расистским оскорблениям в матче с Румынией

Нападающий сборной Швеции и «Реал Сосьедад» Александер Исак подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче квалификации Евро-2020 с национальной командой Румынии (2:0). 20-летний Исак вышел на замену на 78-й минуте, вскоре игра была остановлена после оскорбительных выкриков с трибун в сторону темнокожего шведского игрока.



«Я лишь спросил у рефери, слышал ли он что-нибудь. Спустя пару минут он остановил игру и подтвердил, что что-то слышал. Конечно, это печально, но в то же время мы были готовы к тому, что такое может произойти. Невероятно грустно, что такие вещи случаются. Но что с этим поделать? Расизму нет места в обществе», — приводит слова Исака Goal.com со ссылкой на C More.



Перед последним туром сборная Швеции уже обеспечила себе выход на Евро-2020 из группы F. Шведы занимают второе место, набрав 18 очков. Лидером группы является сборная Испании (24).