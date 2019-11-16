«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью в закрытом матче
Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между «Сочи» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:1.
Незадолго до свистка на перерыв бело-голубые получили право на пенальти, который успешно реализовал нападающий Максимилиан Филипп. Спастись от поражения хозяевам удалось в концовке матча. На 83-й минуте равенство восстановил полузащитник Андрей Мостовой.
Как сообщалось накануне, встреча прошла при пустых трибунах. Также, согласно договорённости между клубами, не велась трансляция матча.
«Динамо», набрав 18 очков в 16 встречах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (13) — последнее, 16-е.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/20.
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