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Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Форвард вскоре станет свободным агентом, так как его контракт с американским клубом истекает в конце декабря, и он уже объявил об уходе из MLS.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Милана», «Болоньи», «Ромы», «Наполи» и «Фиорентины». Ибрагимович также привлекает интерес ещё одного из бывших клубов — «Манчестер Юнайтед».

«Милан» был наиболее тесно связан с бывшим игроком, и они надеются снизить его запросы до € 4 млн за шесть месяцев.

Шведский нападающий играл за россонери с 2010 по 2012 год и забил 56 мячей во всех соревнованиях.

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