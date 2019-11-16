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Матч Сан-Марино — Россия обслужит бригада арбитров из Исландии

Матч Сан-Марино — Россия обслужит бригада арбитров из Исландии
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА назначил арбитров на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия.

Обслужит матч исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном. Ассистентами главного рефери назначены Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон. В роли четвёртого судьи выступит Ивар-Орри Кристьянссон.

Матч Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября, в Сан-Марино на стадионе «Серравалле». Начало — в 22:45 мск.

Сборная России, набрав 21 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Сан-Марино (0) — на последнем, 6-м месте в таблице. Сборная России уже гарантировала себе выход к финальную стадию чемпионата Европы 2020 года вместе с национальной командой Бельгии.

Календарь игр сборной России по футболу на Евро-2020

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