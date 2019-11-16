Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лукаку: Сульшер хотел удержать меня в «МЮ», но я решил уйти ещё в марте

Лукаку: Сульшер хотел удержать меня в «МЮ», но я решил уйти ещё в марте
Футбол / Англия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Я очень сильно уважаю Сульшера. Он отнёсся ко мне с пониманием, когда я сказал ему в марте, что пришло время покинуть Англию. Я появился в Премьер-лиге 18-летним мальчиком, и сейчас мне 26. Сульшер хотел, чтобы я остался, но я был готов к чему-то новому.

Что касается Конте, у нас с ним были отличные отношения в течение последних трёх лет, и я хорошо знаю, чего он от меня ждёт. В первые две недели в «Интере» я усердно работал с командой, а когда партнёрам давали отдых, я занимался индивидуально. Благодаря своему футбольному опыту я быстро освоился. Мы играем в системе с двумя нападающими, и она подходит мне», — цитирует Лукаку Goal.com со ссылкой на Het Belang van Limburg.

Лукаку: был готов к расизму в Серии А, но УЕФА должен действовать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019