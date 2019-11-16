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Отец Мойзе Кина: «Ювентус» пообещал мне два трактора, и я всё ещё их не получил

Отец Мойзе Кина: «Ювентус» пообещал мне два трактора, и я всё ещё их не получил
Футбол / Англия 0

Жан Кин, отец нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, рассказал о невыполненном обещании «Ювентуса», за который выступал его сын. Туринцы пообещали предоставить Жану два трактора, когда форвард переходил в клуб в возрасте 14 лет.

«История с тракторами? Верю в бога и обещания. Но если их слова были ложью, то больше не могу им доверять. Они пообещали мне два трактора и всё ещё не дали их мне», — цитирует отца футболиста Sky Sports со ссылкой на Centro Suono Sport.

Кин перешёл в «Эвертон» минувшим летом из «Ювентуса», воспитанником которого является. Сумма трансфера составила € 27,5 млн. В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, не забив ни одного гола.

Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой
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