Милевский: в брестском «Динамо» тоже чёрный есть, я ему бананы приношу

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о расистском скандале в матче 14-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» – «Динамо» (1:0), а также рассказал об отношении к дискриминации по расовой принадлежности.



«Уханье всю жизнь было. И что? У нас в брестском «Динамо» тоже чёрный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу. Говорю: «На, возьми все бананы». Он меня называет расистом. Посмеялись. Алиев Юссуфу на базе постоянно на обеде бананы приносил, кидал. Когда ты в команде играешь, дружишь, это нормально — пошутить. Это немного чёрный юмор, но нормально.



Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан внаглую кинуть. Тогда я согласен. А когда в одной команде — это шутки, так должно быть в коллективе, в котором работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе коллектив должен быть», — сказал Милевский в интервью на канале SportArenaTV в YouTube.