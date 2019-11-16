Уткин: работа на Евро-2020? Я закончил с комментированием

Известный блогер Василий Уткин в своём «инстаграме» ответил на вопросы подписчиков.



Один из пользователей поинтересовался у Василия, будет ли он работать комментатором на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт летом следующего года. Уткин ответил на вопрос следующим образом: «Я закончил с комментированием».



Уткин работал комментатором и ведущим на телевидении с 1992 по 2017 год.



Чемпионат Европы – 2020 пройдёт на 12 стадионах 12 городов 11 государств с 12 июня по 12 июля следующего года. Участие в соревнованиях примут 24 национальные команды. К настоящему моменту половина команд уже определена. Среди них сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции и Финляндии.

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