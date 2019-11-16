«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако» Оньекуру

Форвард «Монако» Генри Чуквуэмека Оньекуру может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Complete Sports.

Согласно информации источника, «железнодорожники» намерены арендовать 22-летнего нападающего монегасков в зимнее трансферное окно.

Оньекуру перешёл в «Монако» этим летом из «Эвертона». Его трансфер обошёлся монегаскам в € 13,5 млн. В текущем сезоне нигериец принял участие в 4 матчах на клубном уровне. На счету форварда 1 результативная передача. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

После 16 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание команды от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.