Билялетдинов: желаю Головину уехать в Испанию, чемпионат Франции не очень силён
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов пожелал полузащитнику «Монако» Александру Головину перейти в один из клубов чемпионата Испании.
«Если честно, не смотрю французский чемпионат. Он не очень конкурентный и сильный. Саше [Головину] желаю уехать в Испанию. А вообще, покинуть российский чемпионат тяжело. У нас зарплаты и цены на игроков неадекватные. К тому же не все футболисты хотят что-то менять», — приводит слова Билялетдинова «Российская газета».
В этом сезоне Головин принял участие в 11 матчах чемпионата Франции. Полузащитник набрал 5 очков по системе «гол + пас», забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. «Монако», набрав 18 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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