Дм. Черышев: то, чего добилась сборная, дорогого стоит, мы решаем крупные задачи

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Россия — Бельгия.

«На протяжении всего времени у нас была хорошая и талантливая сборная, просто где-то не везло, а в какие-то моменты играли неправильно. Сейчас у нас собрался очень хороший коллектив, который решает крупные задачи. Мы вышли досрочно на чемпионат Европы и вошли в восьмёрку лучших команд мира. Это дорогого стоит. Будем ждать от них хорошего результата.

Играть можно с любым соперником, всегда важен каждый матч, нельзя делить соперников на сильных и слабых. Но да, мы будем играть с одной из самых сильных команд Европы, и это будет проверкой. К тому же это возможность для каждого из наших футболистов показать себя на самом высоком уровне. Нашим парням сегодня будут противостоять игроки, которые выступают за лучшие клубы Европы.

Денис не полетел в Петербург, остался в Испании. Он ходит на процедуры и залечивает травму, но сегодня будет смотреть матч по телевизору и, как вся страна, болеть за нашу сборную», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч Россия — Бельгия состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20:00 мск.