Б. Игнатьев: результат матча с Бельгией — лакмусовая бумажка для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия, который состоится сегодня, 16 ноября.
«Не стал бы спешить причислять сборную России к топ-сборным в случае победы. Это будет один из тестов и экзаменов, которые наша команда выдержит и придвинется к тем лучшим, которые сегодня есть в европейском футболе. Основной вывод будем делать по финальной части чемпионата Европы.
Согласен с утверждением, что игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной. Результат этого матча — лакмусовая бумажка, тест на возможности. Здесь мы можем определиться по всему хорошему, что сегодня есть, и нарисовать себе картину негативной части подготовки или игрового умения наших футболистов. Очень знаковая встреча именно с этих позиций.
Многое будет зависеть от того, как поведёт себя команда Бельгии. Команда играет так, как позволяет соперник. В составе Бельгии большая группа хороших мастеров. И по логике, и по тому, как выстраивается игра, мяч должен быть у них. В этом и заключается высокое индивидуальное мастерство отдельно взятых игроков, а отсюда и команды в целом. Команда играет либо первым номером, когда позволяет ситуация, либо играет вторым номером на контратаках. Тактически обученная команда чётко представляет, как необходимо сегодня выглядеть, чтобы добиться результата", — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Кузякиным.
- 16 ноября 2019
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