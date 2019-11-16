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Германия — Беларусь: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 ноября в 22:45

Германия — Беларусь: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 ноября в 22:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Германии и Беларуси. Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Беларусь.

Обслужит встречу израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Его ассистентами будут Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Рой Рейншрейбер.

После восьми туров сборная Германии, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C квалификации Евро-2020, Беларусь (4) — четвёртое.

Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

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