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Агент Влашича: фамилия Николы на слуху, он может заинтересовать большие клубы

Агент Влашича: фамилия Николы на слуху, он может заинтересовать большие клубы
Футбол / РПЛ 0

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент способен заинтересовать ведущие клубы Европы.

«Его фамилия на слуху, потому что у него всё хорошо, за последние три года он добился серьёзного прогресса на личном уровне. Он перешёл из „Эвертона“ в ЦСКА, стал лучшим полузащитником чемпионата России, является основным игроком сборной Хорватии в центре поля вместе с Брозовичем и Модричем. Он может заинтересовать большие клубы, но сейчас нам просто нужно работать, а не разговаривать», — приводит слова Мартича Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 21 матче на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 22-летнего хавбека с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

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