Агент Влашича: фамилия Николы на слуху, он может заинтересовать большие клубы

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент способен заинтересовать ведущие клубы Европы.
«Его фамилия на слуху, потому что у него всё хорошо, за последние три года он добился серьёзного прогресса на личном уровне. Он перешёл из „Эвертона“ в ЦСКА, стал лучшим полузащитником чемпионата России, является основным игроком сборной Хорватии в центре поля вместе с Брозовичем и Модричем. Он может заинтересовать большие клубы, но сейчас нам просто нужно работать, а не разговаривать», — приводит слова Мартича Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне Влашич принял участие в 21 матче на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 22-летнего хавбека с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
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