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Россия — Бельгия: составы команд на матч 9-го тура отбора Евро-2020

Россия — Бельгия: составы команд на матч 9-го тура отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Тренерские штабы сборных России и Бельгии определились с составами команд на матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Россия: Гильерме, Семёнов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.

Запасные: Шунин, Джанаев, Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев, З. Бакаев, Кудряшов, Фомин, Комличенко, Ерохин.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брёйне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.

Запасные: Миньоле, Селс, Денайер, Тилеманс, Карраско, Коббо, Ориги, Ванакен, Прат, Бентеке, Дендонкер, Батшуайи.

Встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бельгия.

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