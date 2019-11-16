Нойер: решение об окончании карьеры в сборной должно прийти изнутри
Капитан сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подчеркнул, что до сих пор не принял решения относительно своего будущего в национальной команде после Евро-2020.
«Не ставил какие-либо сроки по поводу окончания карьеры в сборной, что-то подобное должно прийти изнутри.
Знаю, что нахожусь в заключительной четверти карьеры, но по-прежнему хочу играть, пока нужен. Нахожусь в хорошей форме и получаю удовольствие от игры.
У меня только одна карьера, и я не могу внезапно сказать в 45 лет: «Хочу снова играть за Германию». Никакого шага назад не будет», — цитирует Нойера Sportbuzzer.
В отборочном цикле Евро-2020 Нойер защищал ворота сборной Германии в 6 встречах, в которых пропустил 6 мячей и 4 раза отстоял на ноль.
Кан: не вижу смысла менять Нойера на тер Штегена в сборной Германии
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