Мостовой: наши будут биться, но если мяч у Бельгии, то тут уже бейся не бейся

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальной команды России с Бельгией. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Чтобы причислить нас к топ-сборным, надо постоянно находиться наверху и обыгрывать такие команды, как Бельгия. Любая команда может обыграть топ-сборную один раз, но это не покажет, что победители являются одними из лучших в Европе.

Россия и Бельгия вышли на чемпионат Европы, поэтому мотивация в матче будет уже не та. Уже не очень влияет мысль, что нельзя ошибаться, проигрывать. У нас преимущество в том, что мы в родных стенах хотим показать максимум.

Многое будет зависеть от бельгийцев. Наши в любом случае будут биться, потому что деваться некуда. Атмосфера и ажиотаж всё-таки влияют. Но если Бельгия возьмёт мяч и начнёт играть, то уже бейся не бейся.

Такой футболист, как Дзюба, может любую оборону продавить, но не нужно делать на этом акцент. То же самое можно сказать про Лукаку. Он может троих продавить и побежать дальше, поэтому не стал бы выделять Дзюбу как танка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Кузякиным.