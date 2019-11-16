Касильяс: критерии вручения личных наград в футболе не очень логичные
Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился мнением о вручении индивидуальных наград в футболе.
«Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Лионель Месси — по версии ФИФА. Представьте, если Криштиану Роналду, который этого заслуживает, выиграет «Золотой мяч». Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичные, разве нет?» — написал Касильяс на своей странице в «Твиттере».
В этом году церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 2 декабря. Действующим обладателем награды является полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. В прошлом году хорват опередил Роналду, который занял второе место.
Ознакомиться со списком претендентов на «Золотой мяч» — 2019 можно на «Чемпионате».
Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
- 16 ноября 2019
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