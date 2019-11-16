Экс-агент Гризманна: в «Барселоне» всё пошло не так, как планировалось

Эрик Олхатс, бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, высказался о затянувшейся адаптации француза в каталонском клубе.

«Конечно, есть причинно-следственная связь его выступлений с жизнью в Барселоне. Он оказался в новой ситуации, в новой команде, сейчас он не играет на острие атаки. Он должен приспосабливаться к новому стилю игры.

Если бы я был с ним, не советовал бы ему бросать всё ради перехода в «Барселону». Он должен играть на позиции, которая ему подходит… Но я не Вальверде и не знаю, как он планирует его использовать, что говорил ему перед переходом. Мне немного грустно из-за этой ситуации. Знал, что ему будет трудно. Предполагаю, что его завлекли проектом, в котором ему отводилось важное место в соответствии с его качествами и учитывая место на поле Месси. Но всё пошло не так, как планировалось", — цитирует Олхатса RMC Sport.