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Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную

Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную
Футбол / Евро-2020 0

Форвард «Реала» Карим Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ, который ранее заявил, что нападающий больше не сыграет за сборную команду страны.

«Ноэль, думал, вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что я и только я один могу положить конец своей международной карьере. Если думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые имею право играть, и тогда посмотрим», — написал Бензема в своём «твиттере».

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. В составе действующих чемпионов мира 31-летний нападающий сыграл 81 матч и забил 27 мячей.

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