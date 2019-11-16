Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную

Форвард «Реала» Карим Бензема ответил президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Граэ, который ранее заявил, что нападающий больше не сыграет за сборную команду страны.

«Ноэль, думал, вы не вмешиваетесь в решения тренера! Знайте, что я и только я один могу положить конец своей международной карьере. Если думаете, что я завершил карьеру в сборной, тогда дайте разрешение мне выступать за одну из стран, за которые имею право играть, и тогда посмотрим», — написал Бензема в своём «твиттере».

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. В составе действующих чемпионов мира 31-летний нападающий сыграл 81 матч и забил 27 мячей.