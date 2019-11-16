«Манчестер Юнайтед» готов потратить зимой свыше € 200 млн на двух игроков

«Манчестер Юнайтед» готов выделить солидную сумму на укрепление линии атаки в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

Согласно информации источника, главными трансферными целями «красных дьяволов» в январе будут вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд. На «Олд Траффорд» оценивает вариант с покупкой обоих в январе 2020 года. Ожидается, что на трансферы 19-летнего англичанина и его норвежского ровесника «МЮ» будет готов потратить порядка € 215 млн.

В текущем сезоне Санчо принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач. На счету Холанда 26 забитых мячей и 6 голевых пасов в 18 матчах в составе «Ред Булл Зальцбург».