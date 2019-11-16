Э. Азар забил второй гол в ворота сборной России

Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар стал автором второго гола в выездном матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной России. 28-летний футболист отличился на 33-й минуте. Результативную передачу отдал форвард Ромелу Лукаку.
Матч Россия — Бельгия проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 36-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Бельгии, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
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