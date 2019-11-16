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Э. Азар вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии

Э. Азар вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии
Футбол / Евро-2020 0

Вингер сборной Бельгии Эден Азар вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России 28-летний футболист забил дважды, увеличив свой голевой показатель в составе «красных дьяволов» до 32 результативных ударов. Больше в составе сборной Бельгии забил только Ромелу Лукаку (51 гол). Азар обошёл Бернара Ворхофа и Поля ван Химста, у которых по 30 забитых мячей.

Матч со сборной России стал для Азара 105-м в составе национальной команды Бельгии. Больше него за «красных дьяволов» сыграл только Ян Вертонген (119 матчей).

После первого тайма сборная России проигрывает бельгийцам со счётом 0:3. Азар также сделал голевой пас на брата — Торгана.

Россия — Бельгия: Э. Азар оформил дубль и сделал счёт 0:3
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