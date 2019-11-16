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Уэльс обыграл Азербайджан в матче отбора Евро-2020, Словения — Латвию

Уэльс обыграл Азербайджан в матче отбора Евро-2020, Словения — Латвию
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Уэльса обыграла национальную команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку и завершилась со счётом 2:0.

Победу валлийцам принесли результативные удары Киффера Мура и Гарри Уилсона. Последний также отметился голевой передачей в первом голе.

В параллельном матче сборная Словении обыграла национальную команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал защитник латвийцев Игорь Тарасов, отправивший мяч в ворота своей команды.

Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Уэльс
0:1 Мур – 10'   0:2 Уилсон – 34'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 0
Латвия
1:0 Тарасов – 53' (автогол)
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