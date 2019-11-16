Уэльс обыграл Азербайджан в матче отбора Евро-2020, Словения — Латвию
Сборная Уэльса обыграла национальную команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку и завершилась со счётом 2:0.
Победу валлийцам принесли результативные удары Киффера Мура и Гарри Уилсона. Последний также отметился голевой передачей в первом голе.
В параллельном матче сборная Словении обыграла национальную команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал защитник латвийцев Игорь Тарасов, отправивший мяч в ворота своей команды.
Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Уэльс
0:1 Мур – 10' 0:2 Уилсон – 34'
- 16 ноября 2019
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