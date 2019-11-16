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Джикия забил Бельгии. Сборная России проигрывает со счётом 1:4

Джикия забил Бельгии. Сборная России проигрывает со счётом 1:4
Футбол / Евро-2020 0

Защитник национальной команды России Георгий Джикия забил мяч в ворота сборной Бельгии в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. 25-летний футболист отличился на 79-й минуте. Результативную передачу отдал хавбек Далер Кузяев.

Матч Россия — Бельгия проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 82-й минуте счёт 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Бельгии, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

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