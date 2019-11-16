Сборная России потерпела разгром в матче отбора Евро-2020 с Бельгией

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий бельгийцев Торган Азар на 19-й минуте. Его брат Эден Азар увеличил преимущество «красных дьяволов» на 33-й минуте. В конце первого тайма Э. Азар оформил дубль. В середине второй половины ещё один мяч в ворота России отправил форвард Ромелу Лукаку. На 79-й минуте отличился защитник россиян Георгий Джикия.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.