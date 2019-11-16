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Казахстан обыграл Сан-Марино в матче квалификации чемпионата Европы

Казахстан обыграл Сан-Марино в матче квалификации чемпионата Европы
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сан-Марино принимала национальную команду Казахстана. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол забил хавбек Казахстана Бактийор Зайнутдинов на 6-й минуте. До перерыва ещё по одному мячу в ворота Сан-Марино отправили защитник Гафуржан Суюмбаев и нападающий Алексей Щеткин. На 76-й минуте отличился полузащитник хозяев Филиппо Берарди.

Сборная Казахстана, набрав 10 очков, занимает предпоследнее, пятое место в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020, национальная команда Сан-Марино (0) — шестое.

В заключительном, 10-м туре квалификации Сан-Марино на своём поле сыграет с Россией, а Казахстан на выезде встретится с Шотландией. Оба матча состоятся 19 ноября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Сан-Марино
Окончен
1 : 3
Казахстан
0:1 Зайнутдинов – 6'   0:2 Суюмбаев – 22'   0:3 Щеткин – 26'   1:3 Берарди – 76'
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