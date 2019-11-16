Данило: Роналду шутит, что с ним у Бразилии было бы на 5 побед на ЧМ больше
Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался о португальском одноклубнике Криштиану Роналду.
«Знал Криша ещё с „Реала“. Было очень приятно воссоединиться с ним в „Ювентусе“. Он очень внимателен к деталям, и это вместе с его природным талантом позволило ему добиться таких результатов, которые у него есть на сегодняшний день. Роналду шутит, что, играй он за сборную Бразилии, у нас было бы на пять побед на чемпионатах мира больше», — приводит слова Данило Goal.com со ссылкой на DAZN.
Напомним, Роналду занимает 2-е место по количеству забитых мячей в составе сборной. В 168 матчах за национальную команду Португалии он забил 98 мячей. Больше только на счету бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи — 109 голов.
Роналду выхватил телефон из рук болельщика, который его снимал. Видео
- 16 ноября 2019
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:29
-
21:03
-
20:43
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:38
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:29
-
18:16
-
18:07
-
17:59
-
17:48
-
17:37
Партнерский контент