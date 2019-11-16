Данило: Роналду шутит, что с ним у Бразилии было бы на 5 побед на ЧМ больше

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался о португальском одноклубнике Криштиану Роналду.

«Знал Криша ещё с „Реала“. Было очень приятно воссоединиться с ним в „Ювентусе“. Он очень внимателен к деталям, и это вместе с его природным талантом позволило ему добиться таких результатов, которые у него есть на сегодняшний день. Роналду шутит, что, играй он за сборную Бразилии, у нас было бы на пять побед на чемпионатах мира больше», — приводит слова Данило Goal.com со ссылкой на DAZN.

Напомним, Роналду занимает 2-е место по количеству забитых мячей в составе сборной. В 168 матчах за национальную команду Португалии он забил 98 мячей. Больше только на счету бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи — 109 голов.