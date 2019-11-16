Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:3.

Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Филиппо Берарди на 76-й минуте после передачи хавбека Лоренцо Лунадея. Этот мяч стал первым для Сан-Марино в квалификации Евро-2020. В девяти встречах команда Франко Варреллы пропустила 46 голов.

В последнем, 10-м туре отборочного этапа чемпионата Европы сборная Сан-Марино сыграет с национальной командой России. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.

Турнирная таблица квалификации Евро-2020 доступна на «Чемпионате».