Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:3.
Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Филиппо Берарди на 76-й минуте после передачи хавбека Лоренцо Лунадея. Этот мяч стал первым для Сан-Марино в квалификации Евро-2020. В девяти встречах команда Франко Варреллы пропустила 46 голов.
В последнем, 10-м туре отборочного этапа чемпионата Европы сборная Сан-Марино сыграет с национальной командой России. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
Турнирная таблица квалификации Евро-2020 доступна на «Чемпионате».
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Но сборная России всё равно заслуживает добрых слов за этот отборочный цикл.
- 16 ноября 2019
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