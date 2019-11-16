Прервалась семиматчевая победная серия сборной России
Национальная команда России потерпела поражение в домашнем матче 9-го тура чемпионата Европы — 2020 с Бельгией. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:4.
Сборная России не выиграла впервые за последние восемь встреч. Победная серия команды Станислава Черчесова состояла из семи матчей.
Матчи сборной России
1. Бельгия — Россия — 3:1
2. Казахстан — Россия — 0:4
3. Россия — Сан-Марино — 9:0
4. Россия — Кипр — 1:0
5. Шотландия — Россия — 1:2
6. Россия — Казахстан — 1:0
7. Россия — Шотландия — 4:0
8. Кипр — Россия — 0:5
9. Россия — Бельгия — 1:4.
В заключительном, 10-м туре квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с национальной командой Сан-Марино. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
Евро-2020 Россия не выиграет. Сборная Бельгии показала нам это
Но сборная России всё равно заслуживает добрых слов за этот отборочный цикл.
- 16 ноября 2019
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