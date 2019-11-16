Прервалась семиматчевая победная серия сборной России

Национальная команда России потерпела поражение в домашнем матче 9-го тура чемпионата Европы — 2020 с Бельгией. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:4.

Сборная России не выиграла впервые за последние восемь встреч. Победная серия команды Станислава Черчесова состояла из семи матчей.

Матчи сборной России

1. Бельгия — Россия — 3:1

2. Казахстан — Россия — 0:4

3. Россия — Сан-Марино — 9:0

4. Россия — Кипр — 1:0

5. Шотландия — Россия — 1:2

6. Россия — Казахстан — 1:0

7. Россия — Шотландия — 4:0

8. Кипр — Россия — 0:5

9. Россия — Бельгия — 1:4.

В заключительном, 10-м туре квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с национальной командой Сан-Марино. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.