Наставник сборной Бельгии: собирались подстраиваться под игру Дзюбы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России (4:1).

«Сегодняшний матч был сложным тестом для нашей команды. Мы знали, чего ждать, понимали, что Россия будет играть на победу. Поэтому в первом тайме была такая открытая игра. До перерыва мы сыграли действительно хорошо. За вторую половину не хочу критиковать команду, но мы дали сопернику слишком много возможностей.

Всегда непросто быть тренером сборной, потому что сложно добиться таких же синхронных действий, как в клубах. С тактической точки зрения не всё получается. Но я доволен командой. Хочу, чтобы мы продолжали работать так же усердно.

Не сказал бы, что позиция Де Брёйне необычная. Мы понимали, как будет играть сборная России. Собирались подстраиваться под игру Артёма Дзюбы, в связи с этим своя роль была у Витселя. Учитывая тактику, Де Брёйне получал больше возможностей проявить свои качества в атаке.

Что касается возможного возвращения в Петербург, мы обожаем этот город. Удивительный город, с прекрасным стадионом и удивительными болельщиками. Мы завидуем, что вы имеете такую арену. Мы тоже хотели бы принимать у себя в Брюсселе матчи подобного уровня.



Если говорить об игре Азара, у Эдена была небольшая травма в начале сезона, это замедлило его прогресс. Каждому игроку нужно время, чтобы адаптироваться к команде, а команде – чтобы привыкнуть к новому игроку. Уверен, он покажет себя в «Реале» с лучшей стороны", — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.