Р. Гусев: нужно вернуть Акинфеева в сборную России любыми путями

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился мнением о поражении национальной команды страны в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира — 2020 с Бельгией (1:4).

«В первую очередь вратарская позиция очень сильно хромает. Всё-таки Игоря Акинфеева надо возвращать в сборную.

На сегодняшний день мы пока на том уровне, где есть. Просто Бельгия играет в большинстве в топовых европейских чемпионатах, а мы — в РПЛ.

Если сборная среднего уровня, всегда надо начинать хорошо играть с обороны, и, если будет «автобус» сзади, проблемы не возникнут.

Если сборная хочет добиться результатов, надо возвращать Акинфеева. Это важно. Любыми путями надо его вернуть», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.