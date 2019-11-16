Дзюба — о поражении в матче с Бельгией: хорошо, что нам прилетела такая пощёчина

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после проигрыша со счётом 1:4 в домашнем матче 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов — четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещё думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

Второй гол пропустили с не совсем очевидного удара. Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всё-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки, и хорошо, что такая пощёчина нам прилетела. Четыре гола мы ещё не пропускали, и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка — и всё. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти, и поражение — это тоже хорошо», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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