Черчесов: хотели помериться силами с Бельгией в открытом противостоянии

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов дал комментарий после проигрыша со счётом 1:4 в домашнем матче 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией.
«Счёт 1:4 нас не красит. Но мы хотели играть сегодня в футбол, потому что надо было выигрывать. Хотели играть от себя, не закрываться, помериться силами в открытом противостоянии. Но они в этом плане были удачливее.
Кудряшов уже тренировался на последнем занятии. У него повреждение мышцы, и мы не хотели рисковать, потому что по такой игре невынужденная замена могла случиться в любую секунду. Была возможность проверить Петрова, и он весь матч отыграл.
Футбола без травм не бывает. Жалко, что недосчитываемся игроков, но мы доверяем всем нашим футболистам. Вышедшие ребята получили опыт, и мы для себя делаем выводы. В такой игре мы можем реально подсказать, что нужно усилить.
Нет ли мысли поменять схему после такой игры? На чемпионате мира нас все ругали, что у нас много защитников в матче с испанцами было. Дескать, закрылись и не играли в футбол. Сегодня сделали по-другому. Какой ответ? Естественно, отвечать должны вы сами», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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