Черчесов — о возможном новом контракте с РФС: ничего на моём столе не появилось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«Бакаев вышел активно. Слева было много действий, как и справа. Не думаю, что был перекос.
Что касается моих слов о победе на Евро и того, за счёт чего собираемся этого добиться, то могу ответить только за то, что сказал. Повторяю: есть чемпионат Европы, куда все команды приедут играть. У нас тоже команда, которая хочет себя проявить и за этот кубок побороться. Никто не знает, что будет через полгода. Сейчас продолжается чемпионат России, потом зимний перерыв. Что-то поменяется. Когда узнаем, с кем сыграем на Евро-2020, будем готовиться к ним и подбирать игроков исходя из соперников.
Мой контракт лежит дома, причём уже несколько лет. Там всё написано и есть пункты, подразумевающие пролонгацию. Ничего нового на моём столе не появилось. Единственное, что нужно менять, – срок окончания контракта. Он завершается летом, а чемпионат мира перенесён на зиму. Всё остальное там прописано. Честно говоря, больше не хотел бы ни разу комментировать эту тему", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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