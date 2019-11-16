Бакаев: поражение — урок для нас, чтобы сделать выводы и стать сильнее на Евро

Полузащитник национальной команды России Зелимхан Бакаев дал комментарий после домашнего матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Бельгии (1:4).

«Мы сегодня отдали все силы, но не наш день это был. Уступили и в классе, и в борьбе. Но при правильной работе можно нивелировать разницу в классе. Нужно ещё больше добавлять, и я думаю, что всё будет у нас хорошо. Надо делать выводы и идти дальше.

Перечеркиваёт ли это поражение достигнутое в прошлых отборочных матчах? Думаю, нет. Мы выполнили задачу, и это для нас урок, чтобы мы сделали выводы и были ещё сильнее на чемпионате Европы», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В заключительном, 10-м туре квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с национальной командой Сан-Марино. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.