«Популисты с другой планеты?» Канчельскис о комментаторах матча Россия — Бельгия

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о проигрыше национальной команды в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Бельгией (1:4).

«Какие могут быть впечатления? Всё закономерно и по делу. Играли две разные команды. Счёт говорит сам за себя. Много чего говорилось, но все занимались популизмом, кричали «Ура-ура-ура!» Вот вам соперник, на которого надо равняться, с которым нужно выходить, и играть, и доказывать, а потом давать разные ставки, рассказывать всем, что наш футбол в порядке. Давайте дальше продолжать заниматься популизмом.

Увидел, что игроки Бельгии даже не пропотели, как будто тренировка была. Да, мы пытались, пыхтели, но уровень есть уровень. Когда комментаторы стали говорить, что наша команда прибавила во втором тайме, мне стало смешно. Трудно себя заставить играть, когда ведёшь с таким счётом. Бельгийцы бросили якорь, просто доигрывали матч и дали нам пространство для игры. Мы начали играть при счёте 3:0. А почему при 0:0 не начали играть?! Прибавили и пропустили четвёртый гол. Эти популисты с другой планеты что ли? Вообще в футболе не понимают? Мы тоже болеем и переживаем, но нужно смотреть правде в глаза.

Ещё в первом матче с бельгийцами мы увидели свой уровень. Потом были победы в матчах с Кипром, Сан-Марино, и мы начали радоваться, но мы обязаны были их обыгрывать. А сейчас нас опять поставили на место, показали кто есть кто. Некоторые говорят, что мы могли побороться за первое место. Вам не стыдно такое говорить? Очнитесь! Порой хочется выключить комментаторов, когда такое слушаешь! Сейчас опять обыграем Сан-Марино — 10:0, поставим новый рекорд и будем считать, что всё отлично. Надо реально смотреть на вещи. Чудес много не бывает, они уже были на чемпионате мира.

Претензий к футболистам никаких нет — они старались, бились. Просто, к сожалению, у нас сейчас такой уровень. Так получилось, что эта сборная — одна из самых слабых за всю историю. Не хочу никого оскорблять.

Вспоминая национальную сборную ещё с советских времён, по индивидуальным навыкам футболистов, повторюсь, это одна из самых слабых сборных. В любом случае, задачу мы выполнили, вышли на Евро. Нужно готовиться к играм с командами уровня Бельгии», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.