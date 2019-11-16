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Бельгийцы совершили в матче с Россией 3 фола, 1-е нарушение было на 64-й минуте

Бельгийцы совершили в матче с Россией 3 фола, 1-е нарушение было на 64-й минуте
Футбол / Евро-2020 0

Игроки сборной Бельгии совершили в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России всего три фола.

Интересно, что впервые гости нарушили правила лишь на 64-й минуте встречи. Торган Азар в нескольких метрах от штрафной площади своей команды сбил Алексея Ионова. Российская же команда нарушила правила в матче 13 раз.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место. Бельгийцы досрочно стали победителями группы.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

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