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Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура чемпионата Европы — 2020 национальная команда Нидерландов принимала сборную Северной Ирландии. Встреча прошла в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 0:0.

На 32-й минуте Северная Ирландия получила возможность пробить пенальти, но полузащитник Стивен Дэвис не сумел отправить мяч в ворота соперника.

Сборная Нидерландов досрочно вышла на Евро-2020. Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C, Северная Ирландия (13) — третье.

В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией. Оба матча состоятся 19 ноября и начнутся в 22:45 мск.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 0
Нидерланды
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