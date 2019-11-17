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Гильерме — после 1:4 с Бельгией: самым трудным был первый гол

Гильерме — после 1:4 с Бельгией: самым трудным был первый гол
Футбол / Евро-2020 0

Голкипер национальной команды России Маринато Гильерме дал комментарий после домашнего матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Первый гол, который я пропустил, был самым трудным. У меня не было больших шансов что-либо сделать. Я не видел момент удара», — приводит слова Гильерме пресс-служба УЕФА.

Бельгия, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

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