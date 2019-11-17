Тренер Мальты разбил голову в игре с Испанией и забыл последние минуты матча

Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа травмировал голову во время матча 9-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с командой Испании. (0:7).

При счёте 4:0 в пользу сборной Испании Фарруджа на 64-й минуте матча ударился головой об раму над тренерской зоной, разбив голову до крови. Медицинский персонал обработал открытую рану.

После матча специалист признался, что практически ничего не помнит из последних 20 минут матча.

«Из последних минут я практически ничего не помню. Мы играли против лучшей команды в мире. С этими футболистами сборная Испании — лучшая команда и я думаю, что эти игроки могут легко выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Фарруджи The Sun.

Сборная Мальты на отборочном этапе Евро-2020 потерпела 8 поражений и одержала одну победу.