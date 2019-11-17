В Англии вратарь сбил прожектор, неудачно пробив пенальти. Видео
Голкипер «Нанитон Боро» исполнил курьёзный пенальти в матче со «Стрэтфорд Таун» в центральном дивизионе Южной футбольной лиги Англии, где выступают полупрофессиональные и любительские клубы юго-западной части страны.
При счёте 0:0 «Нанитон Боро» заработал пенальти. Исполнять удар вызвался голкипер Тони Бридин, однако сделал это крайне неудачно. Мяч полетел намного выше ворот и попал в прожектор, который находился на секторе за воротами. В результате удара лампа оторвалась от потолка и напугала болельщиков. Во время инцидента никто не пострадал, поскольку прожектор повис на проводе.
Видео пенальти можно посмотреть на «Чемпионате».
Добавим, матч завершился победой команды «Нанитон Боро» со счётом 2:0.
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