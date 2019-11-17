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Куман: горжусь сборной Нидерландов, но игру с Северной Ирландией можно забыть

Куман: горжусь сборной Нидерландов, но игру с Северной Ирландией можно забыть
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года после отборочного матча с Северной Ирландией (0:0).

«Как команда, мы всегда хотим большего и лучшего. Выход на Евро-2020 — отличный результат. Мы сумели добиться этого в группе с отличными соперниками, такими как национальная команда Германии, и хитрыми противниками, такими как Северная Ирландия. Здорово, что мы прошли квалификацию.

Я счастлив и горжусь командой, но теперь мы можем забыть этот матч. Нидерланды должны больше атаковать, но у нас ещё есть время найти решения, чтобы улучшить игру команды», — приводит слова Кумана NOS.

В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией. Оба матча состоятся 19 ноября и начнутся в 22:45 мск.

Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
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