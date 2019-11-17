Мертенс избежал травмы в матче отбора Евро-2020 со сборной России
Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс избежал травмы в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1). Напомним, 32-летний бельгийский форвард получил удар в голову и покинул поле в начале второго тайма, на 52-й минуте.
«Рад победе! Я в порядке. Спасибо всем за поддержку», — написал Мертенс на своей странице в «Твиттере».
Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
Сборная России потерпела поражение в матче отбора Евро-2020 с Бельгией
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