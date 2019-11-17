Мертенс избежал травмы в матче отбора Евро-2020 со сборной России

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс избежал травмы в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1). Напомним, 32-летний бельгийский форвард получил удар в голову и покинул поле в начале второго тайма, на 52-й минуте.



«Рад победе! Я в порядке. Спасибо всем за поддержку», — написал Мертенс на своей странице в «Твиттере».



Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.



В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

Сборная России потерпела поражение в матче отбора Евро-2020 с Бельгией