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Ривалдо раскритиковал решение Тите дать 10-й номер Пакете. Неймар поставил лайк

Ривалдо раскритиковал решение Тите дать 10-й номер Пакете. Неймар поставил лайк
Футбол / Южная Америка 0

Бывшему бразильскому футболисту Ривалдо не понравилось решение главного тренера сборной страны Тите дать 10-й номер полузащитнику Лукасу Пакете. 22-летний игрок «Милана» под этим номером провёл товарищеский матч с национальной командой Аргентины (0:1).

«Смотрел матч Бразилии с Аргентиной и был очень расстроен тем, что стало с десятым номером. Они отдали Пакете футболку с «десяткой», которую уважают во всём мире.

Этот номер не предназначен для запасного или игрока, которого сажают на скамейку после первого тайма. «Десятку» уважают, потому что она была у Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо и Неймара.

Вина лежит не на игроке, а на тренерском штабе, поскольку именно он знает ценность этой футболки и то, что она может дурно повлиять на 22-летнего парня, которого ждёт большое будущее в сборной», — написал Ривалдо в «Инстаграме».

Сообщение Ривалдо лайкнул форвард Неймар, который обычно играет под 10-м номером в национальной команде Бразилии. В этот раз 27-летний футболист не был вызван в сборную из-за травмы.

Сообщение Ривалдо и лайк Неймара
Сообщение Ривалдо и лайк Неймара
Фото: «Инстаграм»
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