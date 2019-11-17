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Сакки: сборная Италии с Манчини — образец для клубов Серии А

Сакки: сборная Италии с Манчини — образец для клубов Серии А
Футбол / Италия 0

Прославленный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о нынешнем состоянии сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

«Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу они заставили аплодировать даже боснийскую публику, которая была восхищена мастерством команды. Манчини получил сборную, которая не прошла отбор на чемпионат мира, и лигу, переполненную иностранными игроками. Пессимизм был внушительным. Однако работа, проделанная Манчини и его ребятами, всех впечатлила. Они стали образцом для итальянских клубов.

Манчини создал шаблон для Италии. Его решения — проявление истинного мастерства. Они избегают оборонительного и скучного футбола. С каждой игрой команда становится всё убедительнее. В матче с Боснией мы увидели такой прессинг, который мало кто практикует в Серии А», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд
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