Сакки: сборная Италии с Манчини — образец для клубов Серии А

Прославленный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о нынешнем состоянии сборной Италии под руководством Роберто Манчини.



«Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу они заставили аплодировать даже боснийскую публику, которая была восхищена мастерством команды. Манчини получил сборную, которая не прошла отбор на чемпионат мира, и лигу, переполненную иностранными игроками. Пессимизм был внушительным. Однако работа, проделанная Манчини и его ребятами, всех впечатлила. Они стали образцом для итальянских клубов.



Манчини создал шаблон для Италии. Его решения — проявление истинного мастерства. Они избегают оборонительного и скучного футбола. С каждой игрой команда становится всё убедительнее. В матче с Боснией мы увидели такой прессинг, который мало кто практикует в Серии А», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд