«Манчестер Сити» может приобрести Комана в случае ухода Зане в «Баварию»

Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману. «Горожане» рассматривают 23-летнего француза как замену Лерою Зане, который может покинуть клуб, сообщает Sky Sports.

Главным претендентом на Зане является «Бавария». Ожидается, что трансфер состоится летом 2020 года. Если 23-летний вингер будет продан действующим чемпионам Германии, «Манчестер Сити» попытается купить Комана.

Напомним, «Бавария» хотела приобрести Зане прошлым летом. Клубы были близки к заключению сделки, но затем немец получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В нынешнем сезоне Коман забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Зане в минувшей кампании записал в актив 16 мячей и 18 голевых пасов в 47 встречах за «Манчестер Сити».