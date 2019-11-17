«Манчестер Сити» может приобрести Комана в случае ухода Зане в «Баварию»

Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману. «Горожане» рассматривают 23-летнего француза как замену Лерою Зане, который может покинуть клуб, сообщает Sky Sports.
Главным претендентом на Зане является «Бавария». Ожидается, что трансфер состоится летом 2020 года. Если 23-летний вингер будет продан действующим чемпионам Германии, «Манчестер Сити» попытается купить Комана.
Напомним, «Бавария» хотела приобрести Зане прошлым летом. Клубы были близки к заключению сделки, но затем немец получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В нынешнем сезоне Коман забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Зане в минувшей кампании записал в актив 16 мячей и 18 голевых пасов в 47 встречах за «Манчестер Сити».
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