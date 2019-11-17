Доннарумма погулял по затопленной Венеции с президентом Федерации футбола Италии

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прогулялся по затопленной Венеции в компании президента Федерации футбола страны Габриэле Гравины и менеджера сборной Джанлуки Виалли.



После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Боснии и Герцеговины национальная команда Италии, одержавшая победу со счётом 3:0, отправилась в Венецию, чтобы поддержать местных жителей и привлечь внимание к сильнейшему за последние 50 лет наводнению. Итальянская делегация обула резиновые сапоги и прогулялась по площади Сан-Марко, где встретилась с горожанами.

Фото можно посмотреть на странице сборной Италии в «Твиттере».

Напомним, сборная Италии досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В заключительном, 10-м туре квалификации сборная Италии в Палермо сыграет с национальной командой Армении.