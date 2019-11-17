Лукаку: Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о национальной команде России после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:1 в пользу бельгийцев.
«Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней встречи, думаю, на их выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева.
Мне понравился Артём Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», — приводит слова Лукаку «РБК-Спорт».
Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
- 17 ноября 2019
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