Лукаку: Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о национальной команде России после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:1 в пользу бельгийцев.

«Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на европейском первенстве. Что касается вчерашней встречи, думаю, на их выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Александра Головина и Дениса Черышева.

Мне понравился Артём Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», — приводит слова Лукаку «РБК-Спорт».

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.