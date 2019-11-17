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Абидаль: Неймар по-прежнему остаётся вариантом для «Барселоны»

Абидаль: Неймар по-прежнему остаётся вариантом для «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о бывшем нападающем каталонской команды Неймаре, ныне выступающем за «Пари Сен-Жермен».

«Футболист такого высокого уровня, который знаком с философией „Барселоны“ изнутри, всегда будет в нашем поле зрения. Есть некоторые финансовые трудности, которые мы не можем урегулировать. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Если Неймар продолжит выступать на таком уровне на протяжении всего длинного сезона, он определённо будет нам интересен. Не скажу, что он будет нашей целью номер один. Но Неймар по-прежнему в списке, да», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет её покинуть. Приоритетной целью Неймар ставил возвращение в «Барселону», однако трансфер так и не состоялся.

Источник: Неймар вновь заявил о планах вернуться в «Барселону»
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